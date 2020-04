Après One World: Together at Home et Stronger Together, Tous Ensemble, le Québec aura droit à son propre rendez-vous télévisuel rassembleur pour rendre hommage à tous ceux qui participent, de près ou de loin, à la lutte contre la COVID-19. TVA, Télé-Québec et le gouvernement du Québec s’unissent pour présenter l’émission spéciale Une chance qu’on s’a, le 10 mai prochain, soir de la fête des Mères.

L’événement de 90 minutes, dont le titre bien choisi fait référence à l’une des plus belles chansons de Jean-Pierre Ferland, servira à amasser des fonds pour soutenir des organismes qui viennent en aide aux aînés et aux victimes de violence conjugale, deux groupes particulièrement affectés par les mesures de distanciation sociale nécessaires pour endiguer la propagation du coronavirus. On nous promet de rassembler «plusieurs artistes québécois de la musique, de l’humour et de la danse».

Les organisateurs souhaitent «rassembler les Québécois, reconnaître le travail essentiel de nos anges gardiens et redonner au suivant». L’émission spéciale soulignera notamment le courage des travailleurs de première ligne et la générosité des bénévoles, mais rendra aussi hommage à tous ceux qui participent à l’effort simplement en restant à la maison «malgré les défis que cela représente».

«La situation mondiale actuelle est unique et sans précédent. Nous savons tous qu’il y aura un avant et un après et l’important sera de se rappeler que la solidarité et l’humanisme collectifs que nous vivons en ce moment devront perdurer. Chaque petit geste mérite d’être reconnu et salué», a souligné Marie Collin, la présidente-directrice générale de Télé-Québec par voie de communiqué, jeudi.

« Il est temps de se dire un merci collectif et TVA souhaite offrir cette tribune pour le faire», ajoutait France Lauzière, présidente et chef de la direction de Groupe TVA.

Pour l’heure, aucune information n’a filtré à propos des artistes qui participeront à ce rendez-vous télévisuel bien particulier, mais des annonces sont promises «au cours des prochains jours».

Mais avec un titre comme Une chance qu’on s’a, parions que Jean-Pierre Ferland a appris à utiliser Skype...