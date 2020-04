«Une chance qu'on s'a»: les premières têtes d'affiche dévoilées

Julien Faugère via Facebook/La vraie nature

Pas moins de 80 artistes prendront part à ce nouveau rassemblement télévisuel qui «rendra hommage à la population québécoise qui lutte avec détermination pour contenir l’épidémie de la COVID-19». Parmi ceux-ci, nous comptons Jean-Pierre Ferland (évidemment), Ginette Reno, Lara Fabian, Marc Dupré, Les Trois Accords, Pier-Luc Funk, Guylaine Tremblay, le trio de Passe-Partout, Koriass et Pierre-Yves Lord.

TVA et Télé-Québec ont dévoilé, ce jeudi 30 avril, une première vague d’artistes qui prendront part à l’événement télévisuel Une chance qu’on s’a, qui sera diffusé simultanément sur les deux chaînes le dimanche 10 mai, à 19h30.

Une chance qu’on s’a a pour but d’aider et de souligner le travail indispensable effectué pendant la pandémie par les organismes Les Petits Frères, qui aide à briser l’isolement des personnes âgées, et SOS violence conjugale.

«Particulièrement éprouvés par la crise humanitaire qui se poursuit depuis plusieurs semaines, les aînés et les victimes de violence doivent composer comme jamais auparavant avec l’isolement et l’anxiété. Extrêmement vulnérables, ils n’ont souvent plus personne vers qui se tourner. Pour ces deux organismes, les besoins sont criants.»

Il sera possible de faire un don par téléphone tout au long de la diffusion de l’événement, de 19h30 à 21h, au 18-66-951-2433. Vous pouvez également contribuer dès maintenant par l’entremise du site unechancequonsa.quebec.