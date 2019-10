Une 30e Nuit des sans-abri... toujours nécessaire!

Ce vendredi 18 octobre se tiendra la 30e Nuit des sans-abri à Montréal. Ce rendez-vous annuel de solidarité se déroulera simultanément dans plus de 30 villes au Québec. Organismes et citoyen.ne.s concernés se mobiliseront pour attirer l’attention sur le phénomène de l’ itinérance et interpeller les autorités afin que des réponses accrues soient apportées pour le contrer.

Il demeure que de nombreuses réponses aux besoins se sont développées au fil des ans, fruits de l’action des organismes 365 jours par année et du soutien important, mais insuffisant, des gouvernements et de la Ville de Montréal. Les actions se développent en cohérence avec une approche globale, aujourd’hui amplement reconnue comme la clé pour prévenir et réduire l’itinérance.

Comme en témoigne entre autres le thème choisi cette année, «Différents visages, différentes histoires», la Nuit des sans-abri s’est depuis longtemps élargie à toutes les populations touchées par le phénomène. L’itinérance jeunesse demeure importante, mais des personnes de plus en plus âgées cognent dorénavant à la porte des ressources déjà à pleine capacité.

De plus, il n’est plus nécessaire d’avoir une adresse de résidence pour obtenir

un chèque d’aide sociale. À lui seul, l’organisme Le Sac à dos permet à 1200

personnes d’obtenir cette aide, bien qu’elle demeure insuffisante. Avec 644$,

réussir à payer un loyer ou en trouver un est un défi de plus en plus

insurmontable.

Aussi, à Montréal et plus récemment à Québec, on n’emprisonne plus les sans-

abri pour non-paiement d’amendes inutiles. Il demeure que ceux-ci continuent de recevoir un nombre injustifié de tickets qui leur sont remis en raison de leur

condition sociale.

Enfin, après plus de 15 ans de travail, des organismes ont enfin pu mettre sur

pied quatre services d’injection supervisée (SIS) à Montréal. Ceux-ci réduisent

les risques de surdoses, mais il est nécessaire de poursuivre le développement

d’actions pour les contrer, notamment en ouvrant ce type de services ailleurs au

Québec.

Des défis majeurs persistent

En prévention, la lutte à l’itinérance souffre d’un manque de moyens. La perte

d’un logement, la sortie des établissements carcéraux, des centres jeunesse et

du réseau de la santé demeurent des voies qui mènent trop de personnes à la

rue.

Depuis des années, La Rue des femmes, l’Auberge Madeleine et d’autres

ressources d’hébergement pour femmes doivent effectuer des refus faute de

places. Les refuges pour hommes font aussi face à un débordement. L’ancien

hôpital Royal-Victoria qui a fait office d’unité de débordement l’hiver dernier sera encore nécessaire cet hiver.

Rappelons qu’une Politique nationale de lutte à l’itinérance a été adoptée en

2014 pour faire face à ces situations. Demandée par le milieu communautaire et

au cœur de nombre de Nuits des sans-abri, cette politique intitulée Ensemble,

pour éviter la rue et en sortir interpelle une dizaine de ministères au Québec.

Un rôle majeur pour le fédéral

L’approche globale de la lutte à l’itinérance prônée dans cette Politique

québécoise en itinérance interpelle aussi le gouvernement fédéral. Au premier

rang des demandes qui y sont véhiculées, Ottawa doit accroître les fonds

destinés au développement du logement social.

L’aide apportée aux personnes âgées à faible revenu doit aussi être augmentée

et le gouvernement doit s’assurer que toutes les personnes admissibles

reçoivent le Supplément de revenu garanti.

Finalement, si le gouvernement a accru, avec son programme Vers un chez soi,

les fonds destinés à la lutte à l’itinérance, ceux-ci demeurent insuffisants. Le Réseau SOLIDARITÉ Itinérance du Québec demande un investissement de 50 millions $ par an pour le Québec, avec l’assurance que ces fonds puissent soutenir la diversité d’actions pour venir en aide aux différents visages de l’itinérance et leurs différentes histoires.