La marque de riz Uncle Ben's change de nom pour éliminer un stéréotype

NEW YORK — La marque de riz Uncle Ben’s a maintenant un nouveau nom: Ben’s Original .

La société mère Mars a dévoilé mercredi le changement de nom pour la marque vieille de 70 ans, devenant la plus récente entreprise à abandonner un logo critiqué comme présentant un stéréotype racial. L’emballage avec le nouveau nom arrivera dans les magasins l’an prochain.

«Nous avons écouté nos associés et nos clients et le moment est venu d’apporter des changements significatifs dans toute la société, a déclaré Fiona Dawson de Mars Food. Lorsque vous apportez de tels changements, vous ne plaisez pas à tout le monde. Mais il faut faire la bonne chose, pas la chose facile.»

Plusieurs entreprises ont retiré l’imagerie raciale de leur marque ces derniers mois, un effet d’entraînement des manifestations de Black Lives Matters à la suite du meurtre par la police de George Floyd et d’autres Afro-Américains.

Quaker Oats a annoncé en juin qu’il retirerait le personnage d’Aunt Jemima des emballages de sirop et de crêpes, répondant aux critiques selon lesquelles les origines du personnage étaient basées sur la «mammy», une femme noire se contentant de servir ses maîtres blancs. Quaker a déclaré que les emballages sans l’image d’Aunt Jemima commenceraient à arriver dans les magasins d’ici la fin de l’année, bien que la société n’ait pas encore dévoilé le nouveau logo.

Au-delà des produits alimentaires, l’équipe de Washington dans la NFL a abandonné le nom «Redskins» et le logo montrant une tête indienne sous la pression de commanditaires tels que FedEx, Nike, Pepsi et Bank of America.