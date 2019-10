Un Saguenéen en visite dans Charlevoix repart millionnaire

MONTRÉAL — Un Saguenéen récemment retraité n’est pas près d’oublier une visite en famille dans la région de Charlevoix, d’où il est reparti millionnaire.

L’homme, qui souhaite garder l’anonymat, a remporté vendredi soir près de 1,2 million de dollars après une mise totale de 2,25 $ dans une machine à sous du Casino de Charlevoix à La Malbaie.

Il s’agit du plus gros lot offert dans l’histoire du Casino de Charlevoix.

Dans un communiqué publié par Loto-Québec samedi, il est précisé que l’homme dans la cinquantaine a eu la main chanceuse en s’arrêtant devant une machine à sous Powerbucks. Il a remporté précisément la somme de 1 196 769 $.

L’heureux gagnant a par la suite été accueilli dans un salon privé du casino pour célébrer son gain historique avec les membres de sa famille, selon ce qu’a indiqué le chef des opérations de l’établissement, Alain Gobeil.

Depuis 2016, les machines à sous des casinos du Québec et du site www.loto-quebec.com ont remis une quinzaine de lots d’un million de dollars et plus et de rentes à vie.