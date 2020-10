La suite d'«Un prince à New York» sortirait en décembre

La suite qu’on n’attendait plus. Coming 2 America (Un prince à New York 2) verra finalement le jour 32 ans après la sortie du film original. Le film est actuellement en post-production.

Variety rapportait, ce mardi 13 octobre, que Paramount Pictures serait sur le point de vendre le film à Amazon Studios pour la coquette somme de 125 millions de dollars.

Si tout va bien, Coming 2 America serait alors diffusé sur la plateforme Amazon Prime à compter du 18 décembre prochain.

Ce deuxième opus racontera le périple d’Akeem (Eddie Murphy), qui devra retourner en Amérique pour tenter de retrouver la trace du fils qu’il n’a jamais connu, lequel pourrait bien être le futur héritier du trône du royaume de Zamunda.

Le créateur de la série Black-ish, Kenya Barris, a été engagé pour réécrire le script de Barry Blaustein et David Sheffield, les auteurs du scénario du film original.

Le long métrage a été réalisé par Craig Brewer, qui nous avait offert l’an dernier Dolemite Is My Name, et qui avait permis à Eddie Murphy d’effectuer son grand retour à l’écran.

Comme le veut la tradition, Eddie Murphy et Arsenio Hall se sont de nouveau glissés dans la peau de plusieurs personnages, tandis que John Amos, James Earl Jones et Shari Headley ont tous repris leur rôle respectif. Jermaine Fowler, Leslie Jones, Wesley Snipes et Tracy Morgan complètent la distribution.

Il faudra maintenant voir à quoi ressemblera la version française sans Med Hondo, décédé en mars 2019, qui a longtemps été la voix française d’Eddie Murphy.

Une bande-annonce devrait être dévoilée très prochainement.

Pour vous aider à patienter, vous pouvez revisiter cette scène d’anthologie...