À toi qui naîtras dans cinq ans, un jour j’te raconterai l’année où tout s’est écroulé. Un peu comme la fois où un le grand-père d’un ami m’avait raconté comment il avait vécu réellement le débarquement de Normandie.

J’te raconterai émotivement, avec un tremblement dans la voix, comment un jour, la Terre nous a dit violemment, c’est assez.

On sera assis quelque part dans la nature, en pique-nique peut-être, ou autour d’un feu en vacances, tu viendras me rejoindre en m’offrant un thé glacé, pis je raconterai l’histoire que tu auras lue dans tes cahiers d’école tout comme moi, petite, j’avais lu sur le scorbut et la grippe espagnole.

J’te dirai qu’un jour, un virus est apparu sur un autre continent, et que le lendemain, il était partout et qu’ensuite tout a changé. Je t’expliquerai qu’à cette époque, les gens étaient si pressés que les parents voyaient à peine leurs enfants, que les personnes âgées n’étaient plus visitées par leurs familles et que les mots les plus importants étaient bonification, profit et rendement.