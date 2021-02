Un (généreux) donateur à l'investiture de Trump condamné à 12 ans de prison

Un investisseur en capital-risque californien - et principal donateur de Donald Trump - a été condamné à 12 ans de prison fédérale pour contributions illégales à la campagne, évasion fiscale, dissimulation de son rôle d’agent étranger et obstruction à une enquête fédérale, ont rapporté des responsables.

Imaad Shah Zuberi, 50 ans, a également été condamné jeudi, par la juge de district américaine Virginia Phillips, à payer près de 16 millions de dollars en dédommagement et une amende pénale de 1,75 million de dollars.

Zuberi, qui a fait don de 900 000 dollars à l’investiture de Trump, a utilisé sa société de capital-risque basée à San Francisco, Avenue Ventures LLC, pour faire pression pendant des années sur des responsables américains au nom de gouvernements étrangers, dont la Turquie et la Libye, selon des documents judiciaires.

«Zuberi a transformé le fait d’agir en tant qu’agent étranger non enregistré en une entreprise commerciale», a déclaré le procureur général adjoint des États-Unis pour la sécurité nationale, John C. Demers. «Il a utilisé de l’argent étranger pour financer illégalement des dons électoraux, qui ont étendu son influence politique. Il a utilisé cette influence pour faire pression sur des fonctionnaires américains et les inciter à faire des changements à certaines politiques au nom de nombreux dirigeants étrangers.

Non seulement il représentait secrètement des intérêts étrangers, mais il escroquait également des clients, selon les procureurs. Zuberi a amassé environ 7 millions de dollars pour U.S. Cares, une entreprise qui, selon lui, allait exporter de l’aide humanitaire vers l’Iran. Mais il a fini par utiliser 90% de l’argent pour ses propres intérêts - des achats immobiliers - et pour rembourser les dettes de carte de crédit et d’hypothèque, ont déclaré des responsables fédéraux.

Zuberi avait également fait acheminer des fonds vers l’actuel président Joe Biden, le sénateur Lindsey Graham et plusieurs autres politiciens, ont-ils précisé.