Un astéroïde de la taille du World Trade Center frôlera la Terre

Ce samedi 10 août, l’astéroïde 2006 QQ23 ne va pas passer loin de la Terre. D’un diamètre d’environ 500 mètres - soit la taille du plus haut gratte-ciel de New York, le One World Trade Center-, il fonce à plus de 16 000 km/h à travers l’espace.

Il devrait frôler notre planète, à l’échelle de notre système solaire en tout cas, car tout va se jouer à 0,049 unité astronomique, soit 7,4 millions de kilomètres (son orbite est visible en blanc sur le schéma de la Nasa ci-dessous, l’orbite de la Terre apparaît en bleu ciel).