Après un an de pandémie, les restaurants du quartier chinois se battent pour survivre

Roberto Machado Noa via Getty Images L'entrée du quartier chinois

Alors que le Nouvel An lunaire commence, de nombreux habitants du quartier chinois de Montréal espèrent que l’année du Buffle leur apportera meilleure fortune que la précédente. Le restaurateur Benny Shek, par contre, n’ose pas élever ses attentes. «C’est une exception aujourd’hui», lance-t-il lors de notre récent passage. Il pointe son personnel temporaire de huit personnes qui se démène pour préparer des commandes de poon choi, un plat cantonais à base d’ormeaux, de champignons, de crevettes, de poisson, de porc et de poulet populaire à l’occasion du Nouvel An chinois. Il y a un an, son restaurant, Kim Fung, était très animé. Le week-end, les touristes et les habitants faisaient la queue pour entrer dans le populaire restaurant connu pour ses dims sums et ses plats cantonais. Autrefois très occupé, Shek est maintenant assis autour d’une multitude de tablettes et de téléphones portables, traitant les commandes de six applications de livraison différentes auxquelles il s’est inscrit depuis le début de la pandémie. La nourriture chinoise n’est pas faite pour être appréciée dans des repas à emporter, dit Shek, 63 ans. «Les plats chinois sont faits pour être mangés ici - chauds!» observe-t-il. Le natif de Hong Kong affirme qu’il ne réalise que 10% de ses ventes habituelles. Il a licencié la quasi-totalité de ses 25 employés, à l’exception d’une serveuse et d’un cuisinier.

Le restaurant Kim Fung est connu pour ses dims sums, mais les convives ne peuvent pas profiter du service sur chariot traditionnel, illustré ici dans cette publication de TwoFoodPhotographers Le racisme, le télétravail et la chute du tourisme frappent Après un an de crise, le quartier qui abrite 160 entreprises employant 400 personnes se bat pour sa survie. Au plus fort de la pandémie, Montréal a été considérée comme le septième endroit le plus meurtrier au monde pour les décès liés à la COVID-19. Avec cette stigmatisation, le quartier chinois et la communauté chinoise ont été fortement touchés par une augmentation des cas de racisme, de vandalisme et d’entrées par effraction. L’année dernière, les dirigeants locaux ont demandé une aide gouvernementale d’un million de dollars pour sauver le quartier et le revamper. Les consultations sont toujours en cours et rien n’a été finalisé. La majeure partie de la clientèle du quartier chinois - touristes et employés de bureau - demeure à l’écart en raison des interdictions de voyager et des mesures de travail à domicile. Le récent couvre-feu a mis une pression supplémentaire. Lorsque la pandémie a frappé, des restaurants du quartier chinois habitués à traiter les transactions seulement en argent comptant ont dû s’adapter rapidement aux nouvelles mesures de paiement sans contact et aux applications de livraison qui prennent jusqu’à 30% de frais de commission. Les plus jeunes restaurateurs à l’aise avec les médias sociaux ont pu se relancer plus rapidement lors de la seconde fermeture des restaurants en septembre. Pendant ce temps, les commerces plus traditionnels qui n’avaient pas de présence établie sur les réseaux sociaux ni de lien avec les applications de livraison ont été laissés pour compte. La circulation piétonnière dans le quartier a également grandement diminué avec le confinement des aînés du secteur.

The Canadian Press Un couple se promène dans le quartier chinois à Montréal, le lundi 18 janvier 2021.

Le propriétaire du restaurant chinois Mon Nan, Joe Lee, 40 ans, note qu’il est difficile d’être ouvert seulement quatre heures par jour en raison du couvre-feu, alors qu’il avait l’habitude de fermer à 3 h du matin avant la pandémie. Il a dû licencier 40% de son personnel et doit maintenant se fier à des applications de livraison. Il souhaiterait que les frais de commission de ces entreprises soient réduits, comme on le voit en Colombie-Britannique et en Ontario, où ils sont tombés à 15%. Du côté positif, sa femme, Shan Cheung, 35 ans, a utilisé les médias sociaux pour attirer une nouvelle clientèle. Et une leçon apprise avec la pandémie, c’est qu’il pourra réduire son menu. «Nous n’avons pas besoin de 200 choses, peut-être seulement 30, au top», croit Lee. Au restaurant de barbecue cantonais Dobe & Andy, on relate des expériences similaires. Le copropriétaire Eric Ku, 38 ans, explique que lui et ses deux frères ont attiré une nouvelle clientèle via Instagram et tenu un comptoir à emporter tout au long de l’été. «Il y avait une ambiance de camion de cuisine de rue», illustre Ku, expliquant comment la pandémie lui a donné le temps de réimaginer le restaurant. Il compte dorénavant s’appuyer sur la réduction du menu, comme Lee, tester des recettes modernes et raffiner certains plats pour justifier une légère hausse du prix.

Les propriétaires de Dobe & Andy ont stimulé leurs affaires grâce à leur forte présence sur Instagram, et cela a porté ses fruits pour le Nouvel An chinois. Plus tôt cette année, afin de lutter contre le sentiment anti-asiatique, les membres de la communauté du quartier chinois se sont associés à des restaurants pour distribuer des milliers de biscuits de fortune avec différents messages, comme: «La discrimination fait mal; la solidarité guérit.» Le blogueur culinaire Jason Lee salue ces campagnes, mais dit être déçu par le manque d’alliés en dehors de la communauté qui condamnent le racisme contre les Asiatiques. «Pourquoi [la communauté chinoise] est-elle la seule à trouver des moyens d’éduquer les gens à ne pas être racistes?» questionne Lee. Certains Asiatiques hésitent à discuter du sujet. Les personnes âgées sont les plus vulnérables; de nombreux restaurants asiatiques emploient du personnel plus âgé comme cuisiniers, serveurs et livreurs, et certains ont été victimes d’agressions racistes. «Personnellement, j’ai été agressé verbalement à répétition dans le bus en rentrant chez moi. C’était la semaine où «[l’ancien président américain Donald Trump] a qualifié le coronavirus de «kung flu» et de «virus chinois», écrit le vice-président de l’Association chinoise de Montréal, Bryant Chang, 69 ans. Il travaille comme livreur de repas à temps partiel pour le restaurant Mirama. Il ajoute que le racisme contre les Asiatiques est «très réel et visible sur tous les fronts» avec la COVID-19. Statistique Canada a publié des chiffres, en juillet 2020, indiquant que 30% des répondants s’étant identifiés d’origine chinoise avaient déclaré avoir perçu une «augmentation du harcèlement ou des attaques fondées sur la race, l’ethnie ou la couleur de la peau» depuis le début de la pandémie. Aux États-Unis, il y a récemment eu une série d’attaques contre des personnes âgées d’origine asiatique. Un Thaïlandais a été violemment poussé à mort et un Philippin a été coupé au visage dans le métro de New York. Des célébrités telles que Daniel Dae Kim et Daniel Wu ont dénoncé ces attaques, appelant à l’aide et offrant une récompense de 25 000 $ pour des informations sur les suspects.