Ugo Fredette derrière les barreaux pour au moins 25 ans

SAINT-JÉRÔME, Qc – Ugo Fredette, reconnu coupable du meurtre au premier degré de son ex-conjointe Véronique Barbe et de celui d’Yvon Lacasse, passera 25 ans en prison avant de pouvoir demander une libération conditionnelle.

La décision a été rendue vendredi par la juge Myriam Lachance de la Cour supérieure, au palais de justice de Saint-Jérôme.

En octobre 2019, un jury avait reconnu Ugo Fredette coupable pour ces deux meurtres, commis le 14 septembre 2017. Il a porté en appel ses verdicts de culpabilité et réclame un second procès.

L’homme de 45 ans a tué Véronique Barbe de 17 coups de couteau, chez elle, à Saint-Eustache.

Il a ensuite pris la fuite avec un enfant ce jour-là, déclenchant une longue alerte Amber. Il a alors croisé dans une halte routière Yvon Lacasse, un automobiliste de 71 ans, et a volé son véhicule pour poursuivre sa cavale sans être repéré.

Le meurtre au premier degré entraîne automatiquement une peine de prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. La Couronne avait toutefois demandé que Fredette passe un minimum de 50 ans derrière les barreaux, soit 25 ans par meurtre.

Sinon, cela signifierait qu’il n’y a aucune conséquence à commettre un second meurtre – pas même une heure d’incarcération de plus, avait plaidé cet été le procureur de la Couronne, Me Steve Baribeau.

Cette possibilité de cumuler les périodes d’inadmissibilité à la libération conditionnelle dans le cas de meurtres multiples a été ajoutée il y a quelques années au Code criminel.

Fredette a décidé de contester la constitutionnalité de cette disposition.

Mais l’auteur de la tuerie de la mosquée de Québec qui a fait six morts, Alexandre Bissonnette, l’avait contestée avant lui et la Cour d’appel avait été saisie de l’affaire. Pour cette raison, la juge Lachance devait attendre le jugement du plus haut tribunal québécois.

Celui-ci a tranché en novembre dernier: il a jugé que cet article du Code criminel est inconstitutionnel et qu’il ne peut donc y avoir de cumul de périodes de 25 ans. Ce jugement de la Cour d’appel a donc permis à la juge Lachance de rédiger son jugement sur la peine de Fredette.