Twitter est intervenu à nouveau pour signaler un message trompeur publié par le président des États-Unis, Donald Trump, cette fois en identifiant qu’une vidéo a été manipulée.

À la suite de la publication de la vidéo par Donald Trump, tard jeudi, l’entreprise a posé le rare geste d’y apposer le message d’avertissement «Média manipulé». Un hyperlien mène vers une page démontrant que la vidéo est un trucage fabriqué à partir des images originales diffusées par la chaîne d’information CNN. La vidéo truquée demeure tout de même accessible sur le fil de M. Trump.

La vidéo originale montre deux bambins, un Noir et un Blanc, offrant une belle scène d’amitié en courant l’un vers l’autre en exprimant leur joie de se retrouver.

Dans la version partagée par Donald Trump, la vidéo commence par la fin de la séquence, où l’un des enfants s’éloigne pendant que l’autre le suit. On y a ajouté une musique inquiétante et une fausse manchette disant qu’«un enfant terrifié fuit un enfant raciste». On y voit aussi un faux logo semblable à celui de CNN.