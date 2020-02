dimarik via Getty Images

Ces tweets peuvent avoir une influence sur l'opinion publique. Les chercheurs ont remarqué que la plupart des bots publient des messages "Pro-Trump".

Des comptes peuvent être suivis par plus de 50 000 personnes, et pourtant, ce seraient des bots qui les gèrent. Des universitaires ont étudié environ 6,5 millions de tweets publiés après l’annonce de Trump sur le retrait des accords sur le Climat, le 1er juin 2017. Et surprise, 25% des tweets sur le climat seraient rédigés par des bots qui sont généralement climatosceptiques.

Les bots sont des logiciels qui sont capables de tweeter, retweeter, aimer ou envoyer des messages de manière autonome. Ils donnent l’impression que c’est une personne qui gère le compte.

C’est The Guardian, ce vendredi 21 février, qui nous rapporte cette étude qui n’a pas été publiée pour le moment. Les tweets, récupérés sur plusieurs mois après l’annonce de Trump, ont été triés en catégories de sujets par un outil de l’Université d’Indiana. Cet outil a ensuite estimé quels tweets venaient de bots. Les chercheurs ne s’attendaient pas à ce que le réchauffement climatique soit le sujet le plus touché par ce phénomène. “Je me disais: wow, ça semble vraiment élevé”, explique Thomas Marlow, docteur à l’université de Brown, qui a dirigé l’étude.

Parmi ces tweets, 38% parlent des “mensonges scientifiques”. À l’inverse, ceux défendant l’idée d’un réchauffement climatique ne représentent que 5% des publications de bots.

Des tweets pro-Trump