«Rue King»: TVA diffusera bel et bien l'épisode avec Julien Lacroix

Malgré les allégations d’agressions et d’inconduites sexuelles ayant visé Julien Lacroix plus tôt cette semaine, TVA confirme que l’épisode auquel a participé l’humoriste sera bel et bien diffusé.

Agissant à titre de «maître du jeu», Stéphane Bellavance souffle les directives dans les oreillettes d’un ou de la totalité des participants afin que ceux-ci improvisent leurs actions et leurs répliques et fassent progresser l’histoire.

Il faut dire qu’il aurait été assez difficile de faire autrement, puisque Julien Lacroix a participé au tout premier épisode de la série, interprétant un jeune homme qui aimerait devenir le nouveau colocataire de Pier-Luc et Marie-Ève, mais qui a visiblement quelques difficultés avec les notions de refus et de rejet.

Québecor a justifié cette décision en employant sensiblement les mêmes mots que pour expliquer le retour de la série La faille sur Club illico.

«Rue King est une excellente production et le résultat du travail et de la créativité de plusieurs artistes, créateurs et producteurs de chez nous. Nous reconnaissons la valeur du travail de ces artisans et sommes d’avis que l’ensemble de ceux-ci ne mérite pas d’être pénalisé pour l’apparition de l’humoriste comme invité lors d’un seul et unique épisode», a souligné le diffuseur au HuffPost Québec.

Dans son communiqué, le diffuseur a néanmoins retiré le nom de l’humoriste de la liste des acteurs invités ayant pris part à cette première saison.

Notons que Bell a fait sensiblement la même chose lors de l’annonce de la diffusion en août du film Matthias et Maxime de Xavier Dolan sur Crave en français, supprimant le nom de Gabriel D’Almeida Freitas (également visé par des allégations d’inconduites sexuelles) de la liste des interprètes, et ce, même si ce dernier tient le rôle principal.

Plus tôt cette semaine, Télé-Québec et Radio-Canada ont retiré de leurs plateformes respectives certaines émissions dans lesquelles apparaissait Julien Lacroix.

La première saison de Rue King sera diffusée cet automne, sur les ondes de TVA.