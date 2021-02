TVA annonce le retour de «Révolution», et l'adaptation québécoise de «The Masked Singer»

La troisième saison de Révolution sera bel et bien présentée cet automne, sur les ondes de TVA, a confirmé Québecor Contenu, ce jeudi 18 février.

Sarah-Jeanne Labrosse sera de retour à titre d’égérie pour accompagner les danseurs qui ont été retenus pour la compétition à la suite des préauditions qui ont eu lieu en février 2020.

Rappelons que la diffusion de la troisième saison de Révolution avait dû être retardée d’un an en raison de la pandémie de COVID-19.

Comme nous pouvions nous y attendre, en raison des mesures sanitaires et des règles de distanciation physique qui devraient toujours être en vigueur sur les plateaux de tournage cet automne, ce nouveau tour de piste ne sera pas enregistré devant public.

Durant la deuxième saison, Révolution avait été suivie en moyenne par 1 347 000 téléspectateurs chaque dimanche soir.

Le concept a également fait des petits autour du monde au cours des dernières années, ayant été adapté en Chine, en Russie et en Lituanie.

Un phénomène planétaire

Québecor Contenu a également annoncé avoir fait l’acquisition des droits d’adaptation de l’émission The Masked Singer (déjà diffusée dans plus de 40 pays). Dans ce concept d’origine sud-coréenne, des personnalités publiques dont l’identité est tenue secrète doivent interpréter une chanson devant des juges vêtues d’un costume repoussant les limites de l’extravagance.

Les spectateurs doivent alors tenter de percer le mystère en identifiant la célébrité qui se cache derrière chaque déguisement.

L’adaptation québécoise de The Masked Singer sera produite par Productions Déferlantes (Star Académie), et se déclinera en 11 rendez-vous de 60 minutes qui seront diffusés cet automne, sur les ondes de TVA.

«Avec l’acquisition de ce format très prisé à travers le monde, Québecor Contenu compte offrir aux téléspectateurs un divertissement éclaté et totalement surprenant. Ce variété nous étonne du début à la fin avec ses costumes plus grands que nature, ses prestations musicales, ses moments de folie et ses revirements inattendus. Cette émission s’annonce tout simplement renversante», a déclaré Denis Dubois, vice-président (contenus originaux) chez Québecor Contenu, par voie de communiqué.