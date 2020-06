La programmation d'automne se précise à TVA

Le retour des séries de fiction se précise un peu plus à TVA, qui confirme, ce mercredi 10 juin, que les tournages de la série L’Échappée reprendront sous peu. Les fidèles des histoires tordues (et le mot est faible) de Sainte-Alice devront toutefois être un peu plus patients qu’à l’habitude, puisque la cinquième saison ne sera diffusée qu’à compter du mois d’octobre.

À l’instar de Radio-Canada, le diffuseur comblera certains trous dans sa grille horaire en faisant notamment passer l’excellente minisérie Mon fils du Club illico vers TVA, en plus de présenter la série américaine 9-1-1. La série Le bon docteur sera également de retour.

Pour ce qui est des fictions québécoises L’heure bleue, Alertes (la suite d’Alerte Amber) et la nouvelle série Nous (de l’autrice et productrice Anne Boyer), aucune date de diffusion n’est annoncée pour le moment, puisque les tournages n’ont toujours pas pu débuter.

Une nouveauté sous le signe de la nostalgie

Évidemment, en raison de l’arrêt des productions des séries de fiction, une place plus importante sera accordée aux émissions de variétés au cours de la prochaine saison télévisuelle.

Dans cette optique, TVA annonce l’arrivée d’une nouvelle production originale, À tour de rôles, pour le mois de septembre.

Produite par Attraction en collaboration avec Québecor Contenu, l’émission sera une énième occasion de souligner les grands moments de la carrière de plusieurs comédiens québécois.

Chaque semaine, l’animateur (à confirmer) revisitera la carrière et les personnages marquants de deux comédiens ayant déjà partagé l’écran dans une même série. Le tout sera agrémenté des témoignages de téléspectateurs et de la participation d’invités-surprises, qui contribueront à raviver de nombreux souvenirs.

«L’amour que le Québec porte à ses acteurs est indéniable! Si certains rôles frappent particulièrement l’imaginaire, ils n’empêchent pas nos comédiens de se renouveler dans les nouveaux rôles qui leur sont proposés! Sous le signe du plaisir, de l’émotion et de la nostalgie, À tour de rôles est l’occasion de retrouver une panoplie de personnages qui ont assurément marqué notre univers télévisuel! », a déclaré Denis Dubois, vice-président, contenus originaux, pour Québecor Contenu.