Des séries très attendues et beaucoup de nouveautés à TVA

Pour cette nouvelle fournée de moments «Révolution», on aura aussi droit à une petite nouveauté. Alors que Lydia Bouchard, les Twins et Jean-Marc Généreux retrouveront leur siège dans l’émission, les gagnants de la première édition, le frère et la sœur du duo Team White, seront également de retour pour accompagner les nouveaux candidats au fil des sélections. Pour fêter le grand retour de Révolution, TVA diffusera également une émission spéciale de 60 minutes, le 15 septembre, pour nous faire revire les meilleurs moments de la première saison.

Cet hiver, on pourra aussi découvrir une toute nouvelle fiction, Épidémie, qui confrontera Julie Le Breton et Mélissa Désormeaux-Poulin à un redoutable virus à Montréal. Actuellement en tournage, ce nouveau drame s’annonce particulièrement tendu et semble promis à un beau succès d’audience. Surtout quand on sait que la série est l’œuvre du duo Bernard Dansereau et Annie Piérard, déjà derrière Toute la vérité et L’imposteur.

Les nouveaux épisodes de Fugueuse vont, par ailleurs, s’intéresser à une autre facette de l’exploitation sexuelle des mineures, pour aller au-delà des pimps et des gangs de rue. «Il y a aussi des gens très riches et très éduqués qui sont impliqués dans ce genre d’exploitation», a confié la scénariste. La deuxième saison pourrait bien ainsi faire écho à l’affaire Epstein qui n’en finit plus de faire trembler les grands de ce monde.

«Fanny est en pleine reconstruction et c’est difficile», a confirmé Ludivine Reding qui vient tout juste de débuter le tournage des nouveaux épisodes. «Elle va se retrouver dans la rue, et retomber sur des personnes qui vont ressurgir de son passé, comme Damien (Jean-François Ruel), Carlo (Iannicko N’Doua) et Natacha (Kimberly Laferrière), pour l’obliger à se confronter à elle-même. Dans la rue, Fanny va aussi croiser de nouveaux personnages qu’elle va essayer d’aider.»

L’hiver sera également riche à TVA. Outre la huitième saison de La voix, l’émission la plus populaire au Québec, tout le monde attend avec impatience la deuxième saison de Fugueuse pour enfin savoir ce qui est arrivé à Fanny, le personnage de Ludivine Reding. «Beaucoup de gens pensent que le plus dur est derrière elle, mais ce n’est pas le cas. La plupart des filles qui ont connu ce qu’a vécu Fanny ont beaucoup de difficultés à retrouver une vie normale», a indiqué la scénariste de la série Michelle Allen. «Souvent, elles se retrouvent avec un conjoint toxique, et elles ont beaucoup de mal à retrouver une estime de soi.»

Autre drame familial, Les Honorables (déjà proposé aux abonnés de Club Illico), sera diffusé le mardi à 21h (dès le 10 septembre) avec Macha Grenon et Patrick Huard dans la peau de deux parents confrontés à l’acquittement du présumé assassin de leur fille. Quelques-unes des séries les plus populaires de la chaîne feront également leur retour, comme L’échappée qui nous promet de nouvelles émotions fortes avec l’arrivée de huit nouveaux personnages (à suivre le lundi à 20h, dès le 9 septembre). De leur côté, Les invisibles reviendront (dès le 11 septembre à 20h) avec de nouvelles vedettes invitées à jouer leur propre rôle, dont Marc Labrèche et Maripier Morin, sur le modèle de la série française à succès Dix pour cent.

Côté fiction, on attend beaucoup à TVA d’Alerte Amber. Ce nouveau drame, qui sera lancé dès le 9 septembre à 21h, suivra des parents lancés dans une course contre la montre pour retrouver leur enfant autiste porté disparu. «Ce rôle a été extrêmement éprouvant», a commenté Vincent Leclerc qui forme avec Madeleine Peloquin le couple dont le fils a été enlevé. «Ce qui m’a plu à la lecture du scénario, c’est qu’il s’agit d’une famille tout ce qu’il y a de plus normale. C’est monsieur et madame Tout-le-Monde, c’est pour ça que je pense que ça va plaire à énormément de gens. Il n’y a pas de héros dans cette série-là. Ce sont simplement des gens qui essayent de se dépatouiller avec les cartes qu’on leur a données.»



L’amour est dans le canapé

Dans un autre registre, TVA présentera cet hiver un nouveau docu-réalité. Imaginé par Anne Boyer, Si on s’aimait suivra des hommes et des femmes de plus de 30 ans pour essayer de comprendre comment fonctionne les relations de couple. Le tout sous l’œil avisé d’un célèbre couple, Guillaume Lemay-Thivierge et Émily Béguin, qui les observera à distance, dans le confort de leur canapé. «On veut déstabiliser personne. On regarde l’émission, on la commente et on se pose nous-mêmes des questions», a commenté Guillaume Lemay-Thivierge.

De son côté, Pascal Morrissette prendra la barre d’Animalia, une nouvelle compétition qui a pour but de trouver l’animal de compagnie préféré du Québec. «On va rencontrer des animaux exceptionnels en même temps que leur maître. On en a rencontré 200 un peu partout au Québec, des chiens, des chats, des perroquets, des cochons, et un cheval miniature qui m’a fait craquer. Mais c’est surtout le lien entre les maîtres et leurs animaux qui m’a beaucoup touché. C’est puissant, c’est fort, et on va essayer de faire passer ça à l’écran.»