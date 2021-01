Tutrices et tuteurs recherchés: les inscriptions s'ouvrent

Gary John Norman via Getty Images

Québec a dévoilé mercredi sa plateforme visant à recruter des tutrices et tuteurs pour aider les élèves vulnérables affectés par la pandémie.

Le programme de tutorat, annoncé le 8 janvier dernier, a été mis en place pour accompagner les élèves à long terme, jusqu’en juin 2022.

Les étudiants collégiaux et universitaires et le personnel retraité de l’éducation pourront s’inscrire par le biais de la plateforme Répondez présent. Le personnel actuellement en poste et les suppléants devront de leur côté soumettre leur candidature directement à leur centre de services scolaire, à leur commission scolaire ou à leur établissement d’enseignement privé.

Le ministre de l’Éducation Jean-François Roberge a également annoncé la conclusion de partenariats avec Alloprof et Tel-jeunes, un investissement de près de 12 millions $.

L’organisme Alloprof recevra ainsi plus de 7,3 millions $ sur deux ans dans le but de mettre sur pied de nouveaux services de soutien pédagogique et d’accompagnement pour les élèves qui ont des difficultés d’apprentissage ou qui présentent des risques d’échec scolaire.

Tel-Jeunes aura de son côté droit à une somme de plus de 4,5 millions $ sur deux ans pour offrir un soutien aux jeunes, notamment avec l’ajout de 200 heures d’intervention par semaine pendant les périodes de pointe.