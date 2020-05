Tueur en Nouvelle-Écosse: la crise de la COVID-19 l'aurait rendu paranoïaque, selon le mandat

Les motifs invoqués par la police pour obtenir un mandat de perquisition dans son enquête sur le tueur de Nouvelle-Écosse soulignent un comportement paranoïaque et fournissent des détails sur des achats exceptionnels d’essence par cet homme qui a incendié des maisons et assassiné 22 personnes le mois dernier.

Une personne a raconté que Gabriel Wortman gardait des armes à feu dans sa clinique de denturologiste à Dartmouth et dans un entrepôt à Portapique. Cette personne disait de lui qu’il était “paranoïaque” face à la pandémie de COVID-19 et qu’il avait connu un épisode de dépression.

Cette personne, dont le nom est caviardé, a travaillé avec Wortman. Dans le document rendu public mardi, elle soutient que le tueur avait parlé de tous ses types d’armes à feu, de fusils d’assaut et d’armes de poing. L’ancien collègue a également déclaré aux policiers que Wortman s’était déjà déguisé en policier, bien que des dates ne soient pas précisées dans le mandat de perquisition.

Une autre source citée dans le document a déclaré à la Gendarmerie royale du Canada (GRC) que Wortman avait acheté pour environ 800 $ d’essence avant la tuerie des 18 et 19 avril, et qu’il possédait des vêtements de policier depuis plus d’un an.