La tuerie à la préfecture de police de Paris traitée comme un acte terroriste

Interrogé par l’AFP, un proche de Mickaël H. a fait part de son “incompréhension” après l’acte meurtrier commis par son ami avec qui il fréquentait la mosquée de Gonesse.

“Il m’a parlé de son manque d’évolution professionnelle, lié à son handicap, il avait un certain complexe”, a affirmé cet homme prénommé Adelaziz, secrétaire adjoint de l’association musulmane de Gonesse.

La direction du renseignement, à laquelle l’assaillant était rattaché, est l’héritière des ex-renseignements généraux de la préfecture de Paris. Compétente sur la capitale et sa proche banlieue, elle a notamment pour mission le recueil du renseignement sur la radicalisation jihadiste.

L’attaque est survenue au lendemain d’une manifestation de milliers de policiers à Paris pour une “marche de la colère”.

Cette mobilisation était motivée par une surcharge de travail et de tensions liée au mouvement social des “gilets jaunes”, entrés en fronde contre la politique sociale et fiscale du gouvernement depuis près d’un an, et un bond des suicides au sein de la police - 52 depuis janvier -, un mal endémique dans l’institution.