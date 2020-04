Tuerie en Nouvelle-Écosse: la GRC explique pourquoi elle n'a pas envoyé d'alerte

HALIFAX — Pendant qu’un «tireur actif» se déplaçait dimanche matin en Nouvelle-Écosse, le consulat américain à Halifax envoyait des alertes par courriel à ses ressortissants pour les prévenir du danger, alors que la GRC se tournait vers Twitter pour transmettre des mises à jour de la chasse à l’homme.

Certains se sont demandé depuis pourquoi aucune alerte d’urgence n’avait été transmise via les téléphones portables et les téléviseurs des Néo-Écossais, comme en cas d’orages violents par exemple, alors qu’une cavale meurtrière était en cours, qui fera finalement 23 morts, dont le tireur.

Lorsqu’on a demandé mercredi en conférence de presse au premier ministre Stephen McNeil pourquoi la province n’avait pas émis d’alerte d’urgence en se basant sur les informations du fil Twitter de la GRC, il a répondu que les responsables des urgences ne pouvaient pas agir avant que la police n’ait préparé un message dument approuvé. Or, «aucun message n’a été reçu de la GRC, même si le Bureau avait communiqué plusieurs fois au cours de la matinée avec la police fédérale», a soutenu le premier ministre.

En conférence de presse, mercredi, le surintendant de la GRC Chris Leather a rappelé que la police avait reçu un premier appel pour des coups de feu à Portapique à 22 h 26 samedi soir.

Une fois arrivés sur place, les policiers ont déterminé qu’il y avait eu homicide, mais ils n’ont pas réalisé avant dimanche matin, 8 h 02, que le suspect avait quitté la scène du crime, a expliqué l’officier de la GRC.

Le Bureau des mesures d’urgence a contacté la GRC à 10 h 15 pour discuter d’une alerte à la population, et la police fédérale était en train de préparer un message d’alerte lorsque le suspect a finalement été abattu par les policiers près de deux heures plus tard, a indiqué M. Leather mercredi.

Ils auraient aimé savoir

Marcia R. Seitz-Ehler, porte-parole du consulat américain à Halifax, a déclaré que l’avertissement par courriel provenait des informations du compte Twitter de la GRC. On prévenait les ressortissants américains en Nouvelle-Écosse qu’un tireur était actif à Portapique et on demandait aux gens de rester chez eux, les portes verrouillées. «C’est la procédure, en cas d’urgence, d’alerter les citoyens américains de la région», a-t-elle déclaré. On ne sait pas précisément à quel moment ces courriels ont été transmis, mais on sait que le premier message de la GRC sur Twitter concernant un «tireur actif» a été publié dimanche matin à 6 h 02.

Les résidents de certaines des cinq communautés où le tueur a frappé ont déclaré qu’ils auraient changé leur comportement si une alerte avait été envoyée. David Matthews et sa femme se promenaient à Wentworth, dimanche matin, quand ils ont entendu un bruit qui pouvait ressembler à un coup de feu — mais peut-être pas, au fond. En rentrant chez eux, des amis les appelaient pour leur dire qu’il y avait un tireur actif en liberté dans les environs. Ils ont appris plus tard qu’un autre promeneur avait été abattu ce matin-là, sur une route près de là.

La GRC a confirmé mardi que le nombre de morts était passé à 23, dont le tireur présumé. Parmi les 22 victimes du tueur, on compte une enseignante, deux infirmières, des voisins du tireur, deux agents correctionnels, une policière de la GRC et une adolescente de 17 ans. La police fédérale a confirmé mercredi que Gabriel Wortman, âgé de 51 ans, abattu par la police dimanche, avait agi seul; l’enquête se poursuit pour déterminer s’il avait obtenu de l’aide avant de passer à l’acte.

La GRC avait déjà confirmé que le tueur portait un authentique uniforme de police. Plus tôt cette semaine, le surintendant Leather avait indiqué que le suspect, sur une partie de son itinéraire funeste, avait conduit un véhicule «identique» à une auto-patrouille de la GRC. M. Leather a précisé mercredi que la GRC ne savait pas avant 7 h ou 8 h dimanche matin que le suspect était déguisé en policier et conduisait un faux véhicule de la police. Cette information a été donnée par un témoin.

16 scènes de crimes

Selon la GRC, des policiers ont été dépêchés samedi à Portapique vers 22 h 30 pour une plainte concernant des armes, mais une série d’appels ultérieurs au 9-1-1 a clairement indiqué que quelqu’un tirait sur des gens dans la région.

Les policiers de la GRC ont rapidement découvert plusieurs victimes à l’intérieur et à l’extérieur d’une résidence à Portapique, mais l’assaillant avait déjà disparu. Certaines maisons dans la région ont par ailleurs été incendiées.

La chasse à l’homme s’est poursuivie toute la nuit et jusqu’à dimanche midi, dans plusieurs petites communautés du nord de la Nouvelle-Écosse, notamment Wentworth, Debert et Shubenacadie. Selon la police, le suspect a abattu des personnes qu’il connaissait et d’autres de façon aléatoire. Wortman, un denturologiste de Halifax originaire du Nouveau-Brunswick, a finalement été abattu par la police dans une station-service à Enfield, dimanche vers midi.