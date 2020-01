Trump signe le nouvel accord de libre-échange avec le Canada et le Mexique

Selon lui, sous le précédent accord nord-américain, les États-Unis «ont perdu des emplois, des usines et d’autres pays ont construit» les voitures américaines. «Mais nous avons changé cela.»

«Pendant deux décennies les politiques ont brigué des mandats en promettant de remplacer l’ALÉNA», «et n’ont jamais tenté une fois élus», a-t-il ajouté devant les membres de son gouvernement, des élus et des représentants syndicaux. «Je ne suis pas comme tous ces politiques», «je tiens mes promesses», a-t-il martelé, déjà en campagne pour sa réélection à la présidentielle de novembre.

Le président des États-Unis Donald Trump a promulgué mercredi le nouvel accord commercial trilatéral négocié pendant de longs mois avec le Mexique et le Canada, mais aussi l’opposition démocrate.

Il a donc promis un «avenir glorieux» à l’industrie américaine grâce à l’ACEUM, évoquant «une victoire colossale» pour son mot d’ordre «l’Amérique d’abord».

Le nouveau texte est un toilettage de l’ALÉNA de 1994. Il prévoit par exemple des innovations en matière environnementale, mais doit surtout réduire les différences de traitement entre ouvriers des trois pays pour éviter des délocalisations massives.

L’ACEUM amendé a déjà été ratifié le 10 décembre par le Mexique, et devrait l’être sans grande difficulté par le Canada dans les semaines à venir. Le gouvernement de Justin Trudeau a lancé lundi la ratification parlementaire en appelant l’opposition à l’approuver rapidement.

La Chambre des représentants américaine, à majorité démocrate, avait consenti à donner son aval en décembre, à l’issue de longues discussions avec l’administration Trump et au prix de nombreux amendements au texte initial dévoilé fin 2018. Le Sénat lui a emboité le pas le 16 janvier, et la signature du président n’était plus qu’une formalité.

Le ministre américain du Commerce, Robert Lighthizer, qui a mené les négociations côté américain, a salué un «grand accord historique».

Une victoire pour Trump

Il s’agit de fait d’une victoire économique que peut revendiquer Donald Trump, dans la foulée de la signature d’un traité commercial avec la Chine qui a scellé une trêve à la guerre commerciale et offre du répit aux agriculteurs et industriels américains, ceux-là même qui avaient porté le président républicain au pouvoir en 2016.

Les échanges entre les États-Unis, le Mexique et le Canada sont cruciaux pour leurs économies.

À titre d’exemple, le commerce américain avec ces deux pays soutient 12 millions d’emplois aux États-Unis et 49 des 50 États américains comptent le Mexique ou le Canada parmi leurs trois principaux marchés d’exportation de marchandises, selon les données de la Chambre de commerce américaine.

Le Canada et le Mexique représentent 40% de la croissance de l’ensemble des exportations de marchandises américaines. Et le commerce avec les deux pays a atteint près de 1 400 milliards de dollars en 2018.