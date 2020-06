Trump interdit les prises d'étranglement, sauf «si la vie d’un policier est en danger»

ASSOCIATED PRESS

ASSOCIATED PRESS

Donald Trump a signé mardi un décret ordonnant une réforme limitée des forces de l’ordre pour tenter de répondre au mouvement historique de colère contre les violences policières et le racisme qui secoue les Etats-Unis.

Ce décret inclut l’interdiction des prises controversées d’étranglement, sauf “si la vie d’un policier est en danger”, a précisé le président américain après avoir rencontré en privé des familles de victimes de violences policières ou racistes.

Il “encourage” les milliers d’unités de police américaines à adopter les “normes professionnelles les plus élevées”, a-t-il ajouté depuis les jardins de la Maison Blanche.

Ces mesures restent toutefois en deçà de ce que réclament les manifestants qui se mobilisent depuis la mort de George Floyd, asphyxié par un policier blanc le 25 mai à Minneapolis.

Avec ce décret, Donald Trump a déclaré vouloir offrir un “avenir sûr aux Américains de toutes les races, religions, couleurs ou croyances”.

Devant des représentants de son gouvernement, de la police et des parlementaires républicains, il a répété sa volonté de restaurer la “loi et l’ordre”, mot d’ordre qu’il martèle depuis le début des manifestations. Et souligné que défendre les policiers “courageux” tout en rendant justice aux familles n’était pas incompatible.