ASSOCIATED PRESS Les enfants plus âgés de Trump se sont heurtés à plusieurs reprises aux enquêteurs fédéraux au cours du mandat de leur père à la Maison-Blanche.

Le président Donald Trump a discuté d’accorder la grâce présidentielle à trois de ses enfants et à son avocat personnel Rudy Giuliani avant qu’il ne quitte ses fonctions et avant que l’un d’eux ne soit accusé de crimes potentiels, selon plusieurs médias américains.

ABC News et le New York Times ont tous deux rapporté que Trump avait discuté des pardons préventifs avec des conseillers, exprimant la crainte que son successeur, le président élu Joe Biden, ne les cible injustement lors de sa prise de fonction en janvier. Les pardons pourraient profiter à Donald Trump Jr., Eric Trump et Ivanka Trump, ainsi qu’au mari d’Ivanka, Jared Kushner. Ivanka Trump et Kushner ont également été conseillers de la Maison-Blanche dans l’administration Trump.

Trump a commencé à accorder la grâce présidentielle à d’anciens collaborateurs et partisans de longue date. Le mois dernier, il a gracié l’ancien conseiller à la sécurité nationale Michael Flynn, qui a plaidé coupable à deux reprises d’avoir menti au FBI au sujet de ses contacts avec un responsable russe pendant la transition avant l’entrée en fonction de Trump en 2017.

Aucune des cinq personnes mentionnées ci-haut n’a été accusée d’un crime, et on ne sait pas de quelle irrégularité un pardon chercherait à les protéger. Les pardons présidentiels fournissent des protections contre les crimes fédéraux, mais ils ne protègent pas contre les crimes locaux ou au niveau des États. Les pardons sont traditionnellement demandés via des requêtes adressées à un procureur fédéral de pardon au moins cinq ans après une condamnation ou une libération de prison.