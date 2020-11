The Washington Post via Getty Images

Le président Donald Trump fait face à des pressions pour coopérer avec l’équipe du président élu Joe Biden afin d’assurer un transfert de pouvoir en douceur lorsque la nouvelle administration entrera en fonction en janvier.

L’Administration des services généraux est chargée de reconnaître officiellement M. Biden comme président élu, ce qui lance la transition. Mais l’administratrice nommée par M. Trump, Emily Murphy, n’a pas encore lancé le processus et n’a donné aucune indication quant au moment où elle le fera.

Ce flou s’ajoute à la question de savoir si M. Trump, qui n’a pas publiquement reconnu la victoire de M. Biden et a faussement affirmé que l’élection lui avait été volée, mettra des bâtons dans les roues des démocrates dans la mise sur pied d’un nouveau gouvernement.

Les observateurs ne se souviennent pas d’un autre cas où un président aurait érigé de tels obstacles pour son successeur. Les enjeux sont particulièrement élevés cette année puisque Joe Biden arrivera à la présidence en pleine pandémie, qui nécessitera une réponse globale du gouvernement américain.

«La sécurité nationale et les intérêts économiques des États-Unis dépendent du fait que le gouvernement fédéral signale clairement et rapidement que le gouvernement des États-Unis respectera la volonté du peuple américain et s’engagera dans un transfert de pouvoir harmonieux et pacifique», a écrit dimanche une proche collaboratrice de M. Biden, Jen Psaki, sur Twitter.

Le conseil consultatif du Centre pour la transition présidentielle, une organisation non partisane, a également exhorté l’administration Trump à «commencer immédiatement le processus de transition postélectorale» et l’équipe Biden «à tirer pleinement parti des ressources disponibles en vertu de la loi sur la transition présidentielle».

La lutte contre la pandémie

Joe Biden, qui a été déclaré 46e président samedi, a déjà commencé à prendre des mesures pour former son gouvernement, malgré l’incertitude entourant l’attitude que M. Trump adoptera face à la transition.

Sa priorité est la lutte contre la COVID-19, qui a déjà tué près de 240 000 personnes aux États-Unis. M. Biden a annoncé lundi la mise sur pied d’un groupe de travail formé d’experts qui sera chargé de créer un plan pour tenter de maîtriser la pandémie, qu’il prévoit commencer à mettre en œuvre après son investiture le 20 janvier.

«Faire face à la pandémie de coronavirus est l’une des batailles les plus importantes auxquelles notre administration sera confrontée, et je serai guidé par la science et par des experts», a déclaré le président élu dans un communiqué. «Le groupe de travail contribuera à façonner mon approche pour gérer la flambée des infections signalées; à s’assurer que les vaccins sont sûrs et efficaces et qu’ils soient distribués de manière efficace, équitable et gratuite; et à protéger les populations à risque.»

M. Biden a également formé des équipes chargées d’examiner les différentes agences du gouvernement. Elles collecteront et examineront des informations telles que les décisions sur le budget et la dotation en personnel, les réglementations en attente d’approbation et d’autres travaux menés par le personnel administratif de l’administration Trump dans les différents départements, pour aider l’équipe Biden à se préparer à la transition.

