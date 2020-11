Vaccination contre la COVID-19: Trudeau plus optimiste que la santé publique

OTTAWA — Justin Trudeau prévoit maintenant que la majorité des Canadiens seront vaccinés contre la COVID-19 avant la fin de l’été, une prévision que les autorités fédérales de santé publique ont eu de la difficulté à confirmer.

Se présentant devant sa résidence, vendredi en milieu de journée, le premier ministre a offert cette prévision beaucoup plus optimiste que celle offerte, jusqu’à maintenant, par l’Agence de la santé publique du Canada.

La semaine dernière, Howard Njoo, administrateur en chef adjoint de l’agence,disait espérer qu’on en arrive làavant la fin de l’année 2021. Puis, jeudi, il qualifiait cet espoir-là d’«optimiste».

«Il y a de très bonnes chances, si tout fonctionne bien, qu’on puisse vacciner la majorité des Canadiens d’ici septembre prochain», a affirmé, pourtant, le premier ministre, vendredi.

Il tentait de justifier le calcul fédéral selon lequel trois millions de Canadiens seront vaccinés entre janvier et mars prochains.

M. Trudeau arguait qu’il ne fallait pas faire une obsession quant à la ligne de départ, mais plutôt regarder vers la ligne d’arrivée dans cette course contre la pandémie.

Jeudi, les autorités fédérales de santé publique ont confirmé qu’au moins trois millions de Canadiens seront vaccinés cet hiver, si tout va comme prévu. Ottawa compte sur les vaccins de Pfizer et Moderna qui, ensemble, garantissent une livraison de six millions de doses. Ces vaccins doivent être administrés en deux doses.

Cinq autres compagnies avec des candidats vaccins prometteurs ont également signé des ententes avec le gouvernement canadien.

Invité à commenter la prévision du premier ministre lorsqu’il s’est présenté, à son tour, devant les journalistes, Dr Njoo a semblé quelque peu embarrassé.

«Moi, je suis toujours d’accord avec le premier ministre», a-t-il dit en ricanant. «C’est bon d’avoir un objectif pour planifier pour le mois de septembre, mais je pense qu’il faut aussi être un peu réaliste. Moi, j’ai dit la fin du mois de décembre», a-t-il ajouté.

Jeudi soir, les premiers ministres du pays ont eu leur habituel appel téléphonique. Vendredi, M. Trudeau a peu parlé de l’impatience manifestée par plusieurs de ses homologues provinciaux, François Legault et Doug Ford en tête, au sujet du plan de vaccination qui n’est toujours pas précis.

«On sait qu’on doit établir un plan concerté si on veut offrir un vaccin sûr et efficace aux Canadiens le plus vite possible. Étant donné qu’on reçoit de plus en plus de nouvelles prometteuses au sujet des candidats-vaccins, on accélère ce travail», s’est contenté de dire M. Trudeau.