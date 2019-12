Trudeau au sommet de l'OTAN pour rappeler les contributions du Canada

THE CANADIAN PRESS/Sean Kilpatrick Le premier ministre Justin Trudeau et son fils Xavier arrivent à Londres le lundi 2 décembre 2019.

Justin Trudeau cherchera à éviter les questions relatives aux dépenses militaires canadiennes lorsqu’il rencontrera ses homologues de l’OTAN, à compter de mardi, en soulignant les nombreuses autres contributions du Canada à l’alliance militaire.

Les dirigeants des 29 États membres de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) ont commencé à gagner Londres pour souligner le 70e anniversaire de l’«Alliance atlantique», créée au début de la guerre froide pour défendre l’Amérique du Nord et l’Europe de l’Ouest contre l’Union soviétique.

Plus récemment, l’OTAN a déployé des troupes en Afghanistan, renversé le régime du dictateur libyen Mouammar Kadhafi, patrouillé au large de la Corne de l’Afrique pour lutter contre les pirates maritimes et mis en place une ligne de défense en Europe de l’Est contre les agressions russes. Le Canada a participé à tous ces efforts et à bien d’autres, notamment en dirigeant une mission de formation militaire de l’OTAN en Irak et en fournissant des avions de combat pour patrouiller l’espace aérien roumain et des frégates pour patrouiller en Méditerranée et en mer Noire.