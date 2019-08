Trudeau rencontre Johnson et Abe au sommet du G7

BIARRITZ, France — Établir un consensus sur le libre-échange et renforcer les liens commerciaux du Canada avec ses partenaires du G7 sont les priorités du premier ministre fédéral Justin Trudeau au cours du sommet des sept puissances économiques mondiales.

M. Trudeau a rencontré samedi son homologue britannique Boris Johnson. Ils ont discuté de l’avenir des relations commerciales entre les deux pays après l’éventuel Brexit. Il s’agissait de la première rencontre officielle entre les deux hommes depuis l’arrivée au pouvoir du nouveau premier ministre britannique, en juillet.

Il a aussi parlé avec le premier ministre du Japon Shinzo Abe. Tous deux ont souligné à quel point le nouveau Partenariat transpacifique a renforcé les liens entre les deux pays. Ils ont discuté d’enjeux de sécurité ainsi que des tensions entre Tokyo et la Corée du Sud.

Le premier ministre fédéral veut profiter du sommet du G7 pour montrer un front uni avec ses alliés face à la Chine qui détient arbitrairement deux Canadiens, Michael Spavor et Michael Kovrig.

M. Trudeau a semblé se réjouir d’entendre M. Abe dire que tous deux partageaient «un partenariat stratégique» qui comprend «une vision partagée d’un marché indo-pacifique ouvert et libre». Une apparente approbation des efforts du Canada et d’autres pays du G7 d’appuyer une circulation plus fluide des biens et des services malgré l’approche nationaliste favorisée par le président américain Donald Trump.