Trudeau a remporté le plus grand nombre de sièges. Qu’arrivera-t-il ensuite?

OTTAWA — Les libéraux ont une fois de plus remporté le plus grand nombre de sièges à la Chambre des communes, mais cette fois-ci, ils ne disposent pas d’une majorité absolue. Alors qu’arrivera-t-il ensuite?

Justin Trudeau aura besoin de l’appui d’au moins un autre parti pour pouvoir adopter une loi au Parlement — et survivre à un vote de confiance après un discours du Trône exposant ses plans pour gouverner.

M. Trudeau devra d’abord faire face à certaines conséquences des résultats de lundi.

Justin Trudeau est toujours le premier ministre et, techniquement, le Canada a essentiellement le même cabinet ou la même administration qu’avant les élections.

Cependant, la première décision de M. Trudeau sera probablement de remanier son cabinet, étant donné que le ministre de la Sécurité publique, Ralph Goodale, et le ministre des Ressources naturelles, Amarjeet Sohi, ont perdu leur siège.

Les prochaines décisions de M. Trudeau seront de fixer un délai pour la reprise des travaux du Parlement. Techniquement, la gouverneure générale convoque un nouveau Parlement, mais sur l’avis du premier ministre.

Le moment de la convocation de la Chambre a varié au cours de l’histoire du Canada. En 2015, il a fallu plus d’un mois pour que les députés soient rappelés à Ottawa, même si un nouveau cabinet avait prêté serment beaucoup plus tôt que cela. Étant donné que les changements sont moins spectaculaires que cette année-là, il est possible que le Parlement revienne plus tôt.

À voir: les meilleurs moments du discours de Trudeau