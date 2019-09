Trudeau promet de donner le pouvoir aux villes d'interdire les armes de poing

Le chef libéral promet d’interdire toutes les armes d’assaut s’il est réélu. Justin Trudeau s’engage également à restreindre l’accès aux armes de poing.

M. Trudeau a fait cette promesse à Toronto, vendredi matin, une des villes qui réclament l’interdiction des armes de poing.

Un prochain gouvernement libéral chercherait à donner le pouvoir aux municipalités d’interdire ces armes sur leurs territoires.

Il mettrait également sur pied un programme de rachat des fusils d’assaut.

Il adopterait aussi une loi pour suspendre temporairement les permis des propriétaires d’armes à feu qui représentent un danger pour eux-mêmes et pour leurs proches.

La promesse libérale n’a pas réussi à éviter au chef libéral de nouvelles questions sur ses trois épisodes de «blackface».

Trump «surpris»

À Washington, l’homme qui a souvent attiré l’attention internationale pour des déclarations et des gestes embarrassants, Donald Trump, a dit vendredi matin qu’il était «surpris», et «même encore plus surpris du nombre de fois» que M. Trudeau s’est prêté à la pratique du «blackface».

Invité à réagir à cette nouvelle critique, M. Trudeau a répondu qu’il se concentrait sur les Canadiens issus de communautés minoritaires et qui subissent de la discrimination. C’est à eux, a-t-il dit, qu’il voulait s’excuser et il a assuré qu’il continuerait à être leur allié au pays et sur la scène internationale.

M. Trudeau s’apprêtait, vendredi, à parler directement au chef néo-démocrate Jagmeet Singh pour lui présenter personnellement des excuses.

