Trudeau promet de prolonger la PCU... pour certaines personnes

OTTAWA — La Prestation canadienne d’urgence (PCU) sera prolongée pour certains, a assuré Justin Trudeau lundi avant-midi.

“Nous allons annoncer plus de détails, plus tard cette semaine”, a déclaré le premier ministre, refusant de s’engager de manière plus précise.

“L’annonce ne sera pas pour ce matin. Ce matin, je peux rassurer tous les Canadiens qui reçoivent la PCU, qui cherchent un emploi, qui ne sont pas sûrs qu’ils vont pouvoir trouver un emploi lors de la fin de la PCU, que nous allons continuer d’être là pour les appuyer”, a ajouté M. Trudeau, devant l’insistance des journalistes.

Le Conseil national des chômeurs et chômeuses (CNC) s’est empressé de qualifier de “rassurante” la sortie de M. Trudeau. “On le répète, la PCU doit être prolongée, ça doit être la priorité, nous avons hâte de voir les détails”, a déclaré Pierre Céré, porte-parole de l’organisme, dans un communiqué diffusé alors que M. Trudeau n’avait pas encore fini son point de presse.

Les néo-démocrates demandaient dans un premier temps une prolongation d’au moins quatre mois pour tous de la PCU. Les bloquistes, eux, se contenteraient d’une prolongation pour certains secteurs, comme ceux des industries saisonnières.

Les mesures moins populaires

Le premier ministre est revenu sur deux mesures instaurées par son gouvernement et qui ne sont pas aussi utilisées qu’espéré: la subvention pour les loyers commerciaux et la subvention salariale de 75 pour cent.

Sur la première, il a dit compter sur les provinces pour protéger les locataires commerciaux.

“Nous avions souligné le besoin d’empêcher les évictions (...) mais c’est (...) un règlement qui doit être amené par les provinces. Il y a plusieurs provinces qui l’ont fait. On espère que toutes les provinces vont le faire”, a dit M. Trudeau.

Il n’avait cependant toujours pas de plan pour augmenter le nombre d’entreprises qui utilisent la subvention salariale.

“Il y a des millions de Canadiens qui profitent de la subvention salariale”, a souligné une fois de plus M. Trudeau. “Même avec la réouverture, il y a énormément d’emplois qui sont encore disparus, qui ne reviennent pas assez rapidement”, a-t-il ajouté.

Frontière canado-américaine

Il n’y a toujours pas d’appétit pour une ouverture complète de la frontière entre le Canada et les États-Unis. L’entente qui établit les restrictions actuelles - seuls les voyages essentiels sont permis - prend fin le 21 juin. Elle est reconduite de mois en mois depuis le 21 mars.

“Jeudi passé, avec les premiers ministres (des provinces et territoires), on a discuté de l’enjeu des frontières. Il y a un consensus assez clair que les premiers ministres des provinces veulent qu’on continue avec les mesures actuelles à la frontière canado-américaine. Nous sommes en discussion avec l’administration américaine pour pouvoir continuer d’assurer la sécurité des Canadiens”, a dit M. Trudeau.

Nombre de cas

Il y a eu plus de 2 113 000 tests administrés au Canada depuis le début de la pandémie. Environ 2 % d’entre eux ont détecté la maladie. On fait passer en moyenne 33 000 tests par jour au Canada.

Jusqu’à maintenant, on a recensé 98 968 cas confirmés ou probables dans l’ensemble du pays. La COVID-19 a provoqué la mort de 8154 Canadiens.

Distribution des cas au pays, selon les plus récents bilans provinciaux et territoriaux: 53 952 cas au Québec, dont 5222 décès; 32 370 cas en Ontario, dont 2527 décès; 7433 cas en Alberta, dont 150 décès; 2709 cas en Colombie-Britannique, dont 168 décès; 1061 cas en Nouvelle-Écosse, dont 62 décès; 665 cas en Saskatchewan, dont 13 décès; 304 cas au Manitoba, dont sept décès; 261 cas à Terre-Neuve-et-Labrador, dont trois décès; 157 cas au Nouveau-Brunswick, dont deux décès; 27 cas à l’Île-du-Prince-Édouard, tous guéris; 11 cas au Yukon, tous guéris; cinq cas dans les Territoires-du-Nord-Ouest, tous guéris; aucun cas au Nunavut.

À ces bilans provinciaux et territoriaux s’ajoutent les 13 cas, tous guéris, chez les passagers rapatriés du navire de croisière Grand Princess le 10 mars.