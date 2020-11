Rassemblements à Noël: Justin Trudeau se garde de critiquer le plan de Québec

«Je ne suis pas ici parce que ça me tente», a-t-il lancé lors d’une première conférence de presse à Rideau Cottage depuis la vague du printemps. Il a précisé qu’il tenterait de travailler de la maison autant que possible dans les prochains jours.

OTTAWA — Le premier ministre Justin Trudeau s’est gardé de critiquer le plan du gouvernement du Québec pour Noël , et ce, alors qu’Ottawa demande aux citoyens de limiter leurs contacts autant que possible.



M. Trudeau a ajouté qu’il a confiance que les Québécois et les Canadiens prendront les mesures nécessaires d’afin d’aplatir la courbe des cas d’ici le temps des Fêtes.

«On est loin de Noël encore, et d’ici là, on raison d’espérer que les gens vont faire les bonnes choses, qu’on va voir une réduction des cas qui pourrait permettre des comportements comme ça, sans avoir une autre éclosion des cas», a-t-il insisté.

Quoi qu’il en soit, il n’est pas question de rassemblements de 10 personnes pour la famille Trudeau.

En réponse à une question d’une journaliste, le premier ministre a indiqué qu’il célébrera Noël avec sa famille immédiate dans sa résidence secondaire du Lac Mousseau, au Québec.

«Noël, cette année, (ça) va être beaucoup d’appels téléphoniques, beaucoup de Facetime et de Zoom avec les amis. (...) On va restreindre notre bulle et essayer de prendre un petit moment de répit et célébrer la fin de cette année... assez plate, merci.»