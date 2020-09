ASSOCIATED PRESS

ASSOCIATED PRESS Les doléances de François Legault ont été relayées à Justin Trudeau jeudi à la Chambre des communes par les conservateurs et les bloquistes.

La veille, le premier ministre du Québec, François Legault — et maintenant président du Conseil de la fédération — avait dit que le discours du Trône était «décevant» et ne respectait pas le champ de compétences des provinces en santé.

«Les Québécois et les Canadiens viennent de voir encore une fois le visage désagréable de l’arrogance du premier ministre libéral», a répondu M. Deltell.

Le premier ministre a servi cette réplique au conservateur Gérard Deltell, qui l’accusait de s’ingérer dans les compétences des provinces avec son plus récent discours du Trône en voulant notamment imposer des normes nationales dans les centres de soins de longue durée.

Gabriel Ste-Marie, du Bloc québécois, a demandé au lieutenant politique de M. Trudeau au Québec, Pablo Rodriguez, s’il reconnaît que la baisse de la contribution fédérale en santé a un «lien direct» avec la situation difficile dans les CHSLD.

«Pour le Bloc québécois, parler de nos aînés, c’est de parler de chicanes constitutionnelles, alors qu’on parle ici d’êtres humains. Alors à chaque fois qu’on va se lever en Chambre, M. le Président, de ce côté-ci, et qu’on parlera de nos aînés, on va parler de droit à la vie, droit à la dignité, droit à des médicaments et droit à des soins de santé de qualité», a rétorqué M. Rodriguez.

Les provinces mécontentes

D’autres provinces ont joint leur voix à celle du Québec dans les dernières heures pour critiquer le discours du Trône.

Elles sont mécontentes que le document préparé par le gouvernement Trudeau ne fasse aucune mention d’une hausse des transferts fédéraux en santé, qu’elles réclament d’une seule voix, et que certains engagements empiètent sur leurs compétences.

«Il y avait de la place pour tous les objets brillants, toutes les distractions politiques qu’il est possible d’imaginer (...), mais pas un mot au sujet des transferts en santé», a déploré Jason Kenney, premier ministre de l’Alberta, lors d’un point de presse jeudi.

«Tous les premiers ministres, d’un océan à l’autre, ont identifié ceci comme la priorité numéro un et hier, elle a été ignorée», a ajouté Brian Pallister, du Manitoba.

Son collègue de l’Ontario, Doug Ford, a dit que tous les premiers ministres parlent d’une même voix.