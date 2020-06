Trudeau écarte l'idée de prolonger la PCU

Le premier ministre Justin Trudeau n’est pas prêt à accepter la demande des néo-démocrates et des bloquistes de prolonger la durée de la Prestation canadienne d’urgence (PCU), mais il promet d’annoncer bientôt comment la transition vers la fin de cette mesure se fera.

Pour ceux qui voient les versements de 16 semaines de PCU achever, M. Trudeau a offert, mardi avant-midi, des mots qui se voulaient rassurants.

“Les gens vont continuer d’avoir besoin d’aide. Et on va faire des annonces dans les jours à venir qui vont expliquer comment exactement on va les aider; mais je peux rassurer les gens qu’en tant que gouvernement, nous allons continuer d’être là pour vous appuyer pendant cette crise”, a-t-il déclaré à son point de presse quotidien.

Les néo-démocrates, eux, réclament que la PCU soit prolongée aussi longtemps que la pandémie affectera les revenus des Canadiens. Dans un premier temps, encore pendant “au moins quatre mois”.

Les bloquistes sont plutôt d’avis que le programme devrait être prolongé aussi longtemps que nécessaire, mais seulement pour des secteurs bien spécifiques comme la culture, le tourisme ou l’hôtellerie.

“Il y a des gens dans ces secteurs-là qui ont besoin de la PCU pour une période plus longue que les 16 semaines du programme actuel. On ne peut pas les abandonner et c’est pourquoi, de façon très ciblée, nous souhaitons le prolongement de la PCU”, a réclamé le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, dans une déclaration envoyée à La Presse canadienne, mardi.

Le porte-parole conservateur en matière de finances, Pierre Poilievre, n’a pas voulu dire s’il soutient une prolongation de la PCU. Il est cependant d’avis que les programmes fédéraux devraient inciter un retour au travail.

“Vous ne pouvez absolument pas remplacer le marché du travail par un programme gouvernemental”, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse mardi matin.