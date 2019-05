CHICAGO — Justin Trudeau et sa famille seront à Chicago au cours du week-end pour assister à la conférence-spectacle autobiographique de la mère du premier ministre, Margaret Trudeau.

Une porte-parole du cabinet du premier ministre a confirmé que M. Trudeau ira écouter la conférence de sa mère intitulée «Certain Woman of an Age» qui sera présentée au Second City’s UP Comedy Club.

Selon le site de la salle de spectacle, cette soirée se veut «une conversation candide» au cours de laquelle Mme Trudeau «racontera son histoire exceptionnelle dans ses propres mots».