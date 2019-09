Trudeau admet qu'«il y a encore beaucoup à faire»

Sean Kilpatrick/The Canadian Press via ASSOCIATED PRESS

Sean Kilpatrick/The Canadian Press via ASSOCIATED PRESS Le chef libéral Justin Trudeau parle aux médias à Ottawa, le 11 septembre 2019.

OTTAWA - Pour se préparer avant une course électorale difficile, Justin Trudeau aime monter des côtes - littéralement.

Au cours de la campagne de 2015, alors qu’il tentait de propulser son parti de la troisième position vers la tête, le chef libéral s’est attaqué au «Grouse Grind», un épuisant sentier de 2,9 kilomètres qui monte le versant escarpé d’une montagne surplombant Vancouver.

Il a réussi à se rendre au sommet en 54 minutes et 55 secondes, bien en deçà de la moyenne de 90 minutes. Il a laissé les journalistes, les photographes et les autres loin derrière et, quelques jours plus tard, le soir des élections, il a réservé le même sort à ses rivaux, Stephen Harper et Tom Mulcair.

La fin du mois dernier, à l’aube d’une campagne pour un deuxième mandat, M. Trudeau a réussi à gagner deux minutes sur son temps de 2015, même en prenant des pauses pour des égoportraits avec d’autres randonneurs.

«J’étais (en train de penser): “OK, j’ai quatre ans de plus, je suis en poste depuis quatre ans, assurons-nous que je suis toujours en forme”. Et j’ai réussi à gagner deux minutes, ce qui signifie que je suis peut-être un peu plus âgé, mais pas beaucoup», a-t-il dit quelques jours plus tard avec le sourire, lors d’une entrevue dans un café de Hamilton.

Cette fois-ci, à 47 ans, il est le plus âgé des chefs des trois principaux partis. Et il traîne un bagage politique derrière lui.