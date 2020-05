Des trucs pour éviter la buée sur vos lunettes en portant un masque

Par un effet de condensation, l’air chaud expiré par le nez ou la bouche vient se poser sur les verres, plus froids, ce qui forme de la buée sur les lunettes. Certains masques proposent un ajustement sur le nez ou un pince-nez pour régler le problème.

Sinon, pour éviter ce phénomène, plusieurs astuces existent...

L’une d’entre elles a été donnée en 2011 par des scientifiques dans un article publié dans les Annales du Royal College of Surgeons of England. Celle-ci consiste à laver ses lunettes au préalable avec de l’eau savonneuse, de les secouer puis de les laisser sécher à l’air libre ou avec un mouchoir doux. Ce lavage au savon permet en fait de laisser une fine couche sur l’ensemble du verre qui devrait empêcher les molécules d’eau de produire de la buée, celles-ci se répartissant alors “uniformément en une couche transparente”. Cette technique ne fonctionnera pas toute la journée mais devrait faire l’affaire pendant quelques heures.

Autre astuce, celle de placer un mouchoir entre le masque et la peau. Comme le montre ce médecin dans la vidéo ci-dessous, il suffit de plier un mouchoir et de le placer entre le haut du masque, sur l’arrête du nez, et la peau. Le mouchoir ainsi positionné absorbe l’humidité de l’air expiré et la buée ne se forme pas.