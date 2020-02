Pour trouver des extraterrestres, ces scientifiques vont écouter le ciel avec un supercalculateur

Diana Robinson / 500px via Getty Images

Rentrer en contact avec une civilisation extraterrestre ou recevoir un message de ces derniers est l’objectif d’un partenariat entre l’observatoire Very Large Array (VLA) du Nouveau-Mexique et des entrepreneurs privés. Ce n’est pas la première mission de ce style, mais cette fois les moyens mis en oeuvre sont plus importants que jamais.

Le VLA est l’un des observatoires radio les plus puissants au monde avec ses 28 radiotélescopes. Il observe la totalité du ciel. Le groupe d’astronomes à la recherche d’extraterrestres, le Seti, va disposer de l’ensemble des données récoltées par le VLA, rapporte The Guardian ce samedi 15 février. Les chercheurs vont ensuite passer ces informations à un supercalculateur dédié qui devra rechercher des grincements ou des signatures technologiques, artificielles, de vie extraterrestre.

Dans un communiqué du 15 février, Tony Beasley, directeur du National Radio Astronomy Observatory qui s’occupe du VLA a déclaré dans un communiqué: “Déterminer si nous sommes les seuls dans l’univers à être technologiquement capables est l’une des questions les plus pressantes de la science, et [nos] télescopes peuvent jouer un rôle majeur pour y répondre”.

