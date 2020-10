View this post on Instagram

Bon lundi, J’entends souvent des gens parler comme si la relation avec la nourriture ne pouvait être que complexe. Comme s’il était normal de vivre de la culpabilité face à certains aliments ou vouloir être constamment à la recherche d’une façon de « mieux manger ». Mais c’est faux. Bien que certains aliments soient plus nutritifs que d’autres, il est possible de consommer des aliments qui nous font plaisir sans ressentir d’émotions désagréables ou être dans le calcul pour mieux compenser le lendemain. Il est possible de faire confiance en son corps et sa capacité à trouver un équilibre. Avoir une relation saine à la nourriture ne veut pas dire de ne jamais dépasser son signal de satiété ou ne jamais manger ses émotions. Cela implique d’en être conscient et être bienveillant envers soi. J’entends votre scepticisme... et pourtant, encore une fois : c’est possible ! Mais je comprends aussi que cela peut être un processus difficile et parsemé d’embûches... dont notre propre ambivalence ! Après tout, la culture des diètes est partout pour bien nous rappeler que notre corps et notre alimentation doivent être contrôlés ! Évidemment, atteindre une relation saine avec la nourriture peut demander de l’aide. Il y a des nutritionnistes et des psychologues qui sont formés pour vous aider à atteindre cette liberté. Qu’en pensez-vous ? Quel est votre plus grand obstacle à ce sujet ?