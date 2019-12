Troubles alimentaires et anxiété: les confessions percutantes de Joanie Gonthier

«Tout le long, pendant Salut Bonjour!, mes problèmes s’aggravaient constamment, au fil des années, explique-t-elle. Je ne mangeais presque pas, je voulais être maigre en ondes. Et j’étais tellement fière d’avoir survécu et de m’être retenue par rapport à la bouffe, que le weekend, c’était le gros party. Je mangeais tout.»

«Je regarde mon parcours depuis un an et, premièrement, je n’en reviens pas d’être encore en vie, affirme-t-elle. Je suis là et je vais bien. Et je ne pensais jamais dire ça.»

Mais depuis quelques mois, elle émerge. Elle apprend à prendre soin d’elle. Et elle a envie de partager son histoire, si cela peut aider ne serait-ce qu’une personne qui est à son plus bas, en ce moment, parce que c’est ce qui l’a aidée, elle. Maintenant, elle a envie d’en parler. Elle a compris qu’il était temps qu’elle partage publiquement ce qu’elle a vécu quand elle a commencé à raconter son parcours à la pauvre caissière, à l’épicerie, raconte-t-elle à la blague.

«Pendant longtemps, je me disais que je n’allais pas partager cette histoire-là, a confié l’animatrice au HuffPost Québec. C’était bien trop embarrassant. Et surtout, je ne pensais pas que j’allais m’en sortir. Je pensais que j’allais être pognée avec ça toute ma vie.»

Pendant des années, Joanie Gonthier a souffert de troubles alimentaires, de troubles de santé mentale et de problèmes de consommation. L’ancienne présentatrice météo à Salut Bonjour!, à TVA, a publié un texte coup de poing dans Urbania , jeudi le 19 décembre, dans lequel elle détaille sa descente aux enfers et son long parcours vers la guérison.

«C’est devenu plus fréquent. J’ai frappé le bas fond. Le soir, j’étais boulimique et alcoolique.»

Les premiers temps ont été durs. En plus de devoir changer ses habitudes alimentaires, elle devait accepter de ne pas avoir de projet professionnel.

«Le monde m’arrêtait dans la rue et me demandait: “c’est quoi ton prochain move?” Mais je n’avais rien à annoncer. Je n’avais rien à leur dire. Je ne pouvais pas dire que mon prochain projet était de me sortir de ce qui allait me tuer si je continuais comme ça.»

«J’étais embarrassée, ajoute-t-elle. Je me sentais comme un échec monumental.»

Et tranquillement, les choses se sont mises à mieux aller. Joanie a accepté de ne pas avoir d’autres projets que de manger ses trois repas par jour et de s’écouter.

«Jour après jour, je me vois sous un oeil différent», dit-elle.

L’été dernier, elle a recommencé à se sentir plus forte. Elle a participé à Sucré Salé, à TVA, en plus de coanimer une émission à QUB radio. Elle assure qu’elle va beaucoup mieux. Et même si le temps des Fêtes peut être une période difficile, remplie de tentations, elle a hâte de se rendre à son réveillon en famille et d’accompagner son copain chez sa mère. Parce que l’an dernier, elle a passé Noël toute seule, rejetant sa famille.

Enfin, elle a l’impression de redevenir la petite Joanie enjouée qu’elle était. Celle qui, à cinq ans, se promenait avec une brosse à cheveux en guise de micro. Et elle est confiante que 2020 lui réservera de belle surprises.