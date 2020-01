TOC: «Quand j’ai vu le psychiatre, j'ai eu peur qu’il me passe les menottes»

Mes peurs prenaient la forme d’obsessions. Dans ces moments-là, l’anxiété montait beaucoup, beaucoup. Pour pallier la détresse, je me mettais à faire des compulsions en essayant de bloquer ces pensées-là: me convaincre que je ne suis pas un psychopathe en allant voir sur internet pour être certain, scanner ma vie depuis le début pour voir si j’avais déjà été méchant ou violent, prier et faire des confessions compulsivement.

J’avais peur de faire des choses qui sont contre mes valeurs et contre toute morale comme la peur de faire un acte violent. Par exemple, je pouvais être en voiture et je m’imaginais donner un coup de volant et écraser des gens sur le trottoir.

J’ai eu trois grandes crises dans ma vie. Dans ces moments-là, je ne pouvais plus fonctionner au quotidien. Je ne pouvais pas tondre le gazon, m’occuper de mes enfants, travailler, ni aller prendre une marche seul. Il fallait que quelqu’un m’accompagne. J’avais trop peur de mes pensées. J’étais tourmenté, je n’avais pas de sérénité, je ne sentais pas que je méritais d’être bien et heureux. Je me sentais comme un monstre, laid et mauvais.

J’avais vu plusieurs psychologues qui n’avaient pas réussi à faire un diagnostic de TOC. On me traitait en me disant que c’était des petites phobies et on me donnait des exercices de relaxation et de respiration.

En même temps, il faut dire que je cachais beaucoup mes symptômes parce que j’avais honte et j’avais peur qu’ils appellent la police. Ça ne les aidait pas à m’aider.

Quand j’ai vu le psychiatre, j’ai eu peur qu’il me passe les menottes. Avant de rentrer dans son bureau, j’avais décidé que j’allais tout dire et que je ne cacherais rien. Au pire, j’irais en prison, mais au moins, je me serais vidé le coeur. Une partie de moi croyait vraiment que je ferais de la prison.

Durant cinq minutes, j’ai nommé tous mes symptômes en détails et après, je me suis affalé sur ma chaise. Ça m’avait tellement fait de bien. Je lui ai dit: «Je sais que vous allez probablement appeler la police, mais c’est correct. Je suis prêt.»

Il y a eu un silence, il est parti à rire et il a dit: «Non, je n’appellerai pas la police. Ce que vous me décrivez, c’est carrément et exactement un trouble obsessionnel compulsif.»

Ça m’a enlevé un poids de 1000 livres sur les épaules. Je n’étais pas psychopathe ni un monstre et je n’irais pas en enfer.