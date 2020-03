J'ai trois enfants et être seule en semaine a probablement sauvé mon couple

Dans ton idéal de vie tel que tu te l’imagines dans ta jeunesse, tu as un travail intéressant, une jolie maison, un mari aimant et de beaux enfants . Dans l’ordre que tu veux.

En tout cas, c’était ma vision de mon avenir. Des plus classiques. Des plus heureux. Et j’y suis! J’ai un travail qui me plait, un mari pas trop mal (il me lit, je ne voudrais pas qu’il s’enfle la tête…), une chouette maison et trois merveilleux enfants (enfin, tu vois quoi). J’y suis, à un détail près: mon homme est absent la semaine.