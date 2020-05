Trois enfants morts à New York de possibles complications liées à la COVID-19

John Roca/New York Post via ASSOCIATED PRESS, Pool

John Roca/New York Post via ASSOCIATED PRESS, Pool Le gouverneur de l'État de New York, Andrew Cuomo, parle aux médias lors d'une conférence de presse portant sur le coronavirus à son bureau, le samedi 9 mai 2020.

Deux jeunes enfants et un adolescent sont décédés dans l’État de New York de possibles complications liées à la COVID-19. Ces complications impliquent le gonflement des vaisseaux sanguins et des problèmes cardiaques, a déclaré samedi le gouverneur de l’État, Andrew Cuomo.

Au moins 73 enfants à New York ont été diagnostiqués avec des symptômes similaires à la maladie de Kawasaki — une maladie inflammatoire rare chez les enfants — et du syndrome de choc toxique. La plupart d’entre eux sont des tout-petits et des enfants d’âge élémentaire.

Le gouverneur Cuomo a annoncé deux autres décès d’enfants samedi, un jour après l’annonce de la mort d’un garçon de 5 ans dans un hôpital de New York. Les deux nouvelles jeunes victimes sont un enfant de 7 ans du comté de Westchester et un adolescent du comté de Suffolk à Long Island.

Andrew Cuomo a déclaré que les enfants avaient été déclarés positifs à la COVID-19, mais n’avaient pas montré les symptômes communs du virus au moment de leur hospitalisation.

«C’est la dernière chose dont nous avons besoin en ce moment, avec tout ce qui se passe, avec toute l’anxiété que nous avons, est maintenant pour les parents d’avoir à se soucier si leur jeune a été infecté ou non», a déclaré Andrew Cuomo lors de sa conférence quotidienne.