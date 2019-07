Que vous soyez du type sucré ou non, si vous étiez jeunes dans les années 90, vous avez probablement déjà plongé votre cuillère dans les céréales fruitées Trix. Eh bien, milléniaux, c’est votre chance de retomber en enfance : elles sont de retour en épicerie.

Lancées en 1994, ces céréales en forme et au goût de raisin, framboise, melon d’eau, orange et citron avaient fait un tabac avant d’être discontinuées en 2005.

Si des éditions spéciales avaient été lancées sporadiquement depuis, elles reviennent à leur forme originale et de façon permanente de bord en bord du pays. La mise en marché officielle devrait se faire «plus tard cet été».

«Les gens adoraient les céréales Trix dans les années 90, et aujourd’hui, on se réjouit non seulement de leur ramener, mais aussi de les introduire à une nouvelle génération de Canadiens», a affirmé par voie de communiqué Fawad Farrukh, directrice marketing du fabricant de céréales General Mills, aussi derrière les Cheerios, les produits Yoplait, Liberté et Old El Paso.

Bien que faites de grains entiers et fortifiées avec deux vitamines et minéraux, les Trix restent des céréales qu’on pourrait ranger dans la catégorie «dessert» en raison de leur haute teneur en sucre.