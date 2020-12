Ce Québécois va traverser le Canada en vélo cet hiver pour une bonne cause

Son périple va le conduire à travers les plaines et les rocheuses, et ce, en plein milieu de l’hiver canadien. Un véritable exploit motivé par une bonne cause, voici le défi de Louis-Joseph Couturier.

Le Québécois a récemment entamé une traversée solo du Canada en vélo pour ramasser des fonds pour des organismes comme Vélo Fantôme* au Québec et Advocacy for Respect for Cyclists* en Ontario.

En mémoire...

Motivé par le décès en vélo d’une de ses amies, Louis-Joseph a décidé de se lancer dans cette aventure à travers son pays. Lors de son périple, il sera hébergé chez des gens ou plutôt dans leur garage - COVID oblige - ou dormira dans sa tente qu’il traine sur son vélo.

Au-delà des 20 000$ qu’il souhaite amasser et reverser aux organismes, il espère impulser des changements profonds quant à la gestion des infrastructures routières afin qu’elles soient pensées de façon plus sécuritaire pour tous les usagers de la route.

Si son aventure semble assez périlleuse, il n’en est pas à son premier coup d’essai. Le Québécois a déjà parcouru presque 8000 km sur le continent africain. Cette fois-ci, il pense traverser les plus de 5600 km, qui séparent Gaspé et Vancouver, dans des conditions franchement plus froides que celles de la savane au Kenya.

Lorsque le HuffPost Québec lui a parlé, il se trouvait à Ottawa. Il nous a confié espérer arriver à sa destination finale vers la fin février. Pour en savoir plus sur sa remarquable épopée, regardez la vidéo ci-haut.