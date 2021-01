Réparer un trou dans le mur, ça s'apprend dès 10 ans

Photo and Co via Getty Images

«Quand on fait du travail manuel, on apprend tous les jours. Avec la pratique, nos gestes sont de plus en plus précis et rapides. Avec l’expérience, devant un imprévu, nos décisions sont plus justes et logiques. L’autonomie manuelle est une richesse, affirme Stéphanie Lévesque. C’est une chance incroyable à avoir dans son trousseau de vie.»