Je suis travailleuse du sexe et le confinement me plonge dans la précarité

Même lorsque nous nous mobilisons pour alerter la classe politique sur des conditions d’exercice du travail sexuel de plus en plus dangereuses, celle-ci nous ignore.

Travailleuse fantôme

Cette fois-ci, il me semblait que cela prenait une autre ampleur: l’exclusion notoire des travailleurs et travailleuses du sexe des discours de prévention inaugurait une période sinistre. Je suis prise d’un vertige. Et mesure peu à peu les conséquences. Impossible de prendre à nouveau des clients. Impossible donc d’avoir un quelconque revenu. Je ne dispose pas du statut légal me permettant de prétendre aux aides proposées par le gouvernement. C’est comme si je n’existais plus. Je me répétais: je suis une travailleuse fantôme. Mon corps n’aurait-il aucune valeur politique et sociale?