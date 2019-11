Travailleurs migrants en entrepôts: un modèle «fondé sur l'hyperexploitation»

MONTRÉAL — Blessures fréquentes, absence de formation adéquate, salaires oscillant autour du taux horaire minimum: une étude menée auprès de travailleurs d’entrepôts recrutés par des agences de placement dans la région de Montréal lève le voile sur un secteur «fondé sur l’hyperexploitation d’une main-d’oeuvre composée en grande partie de migrants».

Le rapport dévoilé samedi par le Centre des travailleurs et travailleuses immigrants (CTI) et l’Association des travailleurs et travailleuses d’agences de placement (ATTAP) présente des constats troublants sur l’univers des centres de distribution, où transitent une quantité exponentielle de marchandises à l’ère du commerce en ligne.

À l’approche du «Vendredi fou» et de la frénésie du magasinage des Fêtes, ces deux organismes soulignent que les exigences de plus en plus élevées aux chapitres de la disponibilité et de la rapidité des livraisons des produits se répercutent sur une main-d’oeuvre bon marché et précaire, largement issue d’Haïti, d’Afrique et d’Amérique latine.

Le projet de recherche mené en collaboration avec des travailleurs concernés relève que ceux-ci sont particulièrement vulnérables à des violations du droit du travail, notamment parce que les agences de placement et les entreprises rejettent leurs responsabilités les unes sur les autres.

Sur les 42 travailleurs interrogés, environ 4 sur 10 ont dit ne pas avoir reçu de formation en santé et sécurité et d’équipement de protection adéquats et jugent leur milieu de travail dangereux. Près de la moitié d’entre eux ont rapporté l’absence de congés de maladie payés et le non-respect de la rémunération minimale de trois heures lorsqu’ils sont appelés à se présenter au travail.

Le CTI et l’ATTAP demandent au gouvernement provincial d’adopter un décret de convention collective sectorielle pour garantir les mêmes conditions de travail de base à tous les travailleurs de ce domaine au Québec, qu’ils soient syndiqués ou non.