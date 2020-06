Travailleurs mexicains morts au Canada: Trudeau blâme leurs employeurs

OTTAWA — «Les règles n’ont pas été suivies» dans le cas de trois travailleurs agricoles mexicains décédés de la COVID-19 en Ontario, selon le premier ministre Justin Trudeau. Et celui-ci prévient qu’il y aura «des conséquences» pour les employeurs impliqués.

Ce week-end, Ottawa et Mexico se sont entendus pour que les travailleurs temporaires embauchés cet été puissent recommencer à venir au Canada. Le Mexique avait suspendu les voyages prévus de ses citoyens à la suite de deux décès, et en attendant de recevoir des assurances du gouvernement canadien. Depuis, un troisième travailleur est décédé des suites de la COVID-19.

«Les règles n’ont pas été suivies dans les cas de (...) ces trois travailleurs-là», a déclaré M. Trudeau à son point de presse lundi avant-midi.

«Les gens ont enfreint les règles par rapport à la distanciation, par rapport aux conditions de travail», a-t-il poursuivi.

«Il y aura des conséquences pour les compagnies qui n’ont pas suivi les règles instaurées pour protéger les travailleurs au Canada», a-t-il affirmé.

Besoin de touristes

Si des compagnies aériennes trépignent d’impatience et voudraient voir les frontières canadiennes ouvertes pour les voyageurs de certains pays, M. Trudeau n’est pas encore prêt à les satisfaire.

«Tous ces gens-là doivent comprendre que si on prend des pas trop rapidement, si on n’est pas sûr de ce qu’on fait à chaque étape, on risque de retomber dans une deuxième vague (...) et de devoir refermer notre économie et se reconfiner et je sais qu’il n’y a pas personne qui veut ça», a souligné le premier ministre.

Nombre de cas

Il y a eu plus de 2 415 000 tests administrés au Canada depuis le début de la pandémie. On fait passer en moyenne 38 000 tests par jour au Canada. La maladie a été détectée par seulement 1 % de ces tests.

Jusqu’à maintenant, on a recensé 101 567 cas confirmés ou probables dans l’ensemble du pays. La COVID-19 a provoqué la mort de 8433 Canadiens.

Distribution des cas au pays, selon les plus récents bilans provinciaux et territoriaux: 54 835 cas au Québec, dont 5417 décès; 33 637 cas en Ontario, dont 2609 décès; 7704 cas en Alberta, dont 152 décès; 2790 cas en Colombie-Britannique, dont 168 décès; 1061 cas en Nouvelle-Écosse, dont 62 décès; 746 cas en Saskatchewan, dont 13 décès; 313 cas au Manitoba, dont sept décès; 261 cas à Terre-Neuve-et-Labrador, dont trois décès; 164 cas au Nouveau-Brunswick, dont deux décès; 27 cas à l’Île-du-Prince-Édouard, tous guéris; 11 cas au Yukon, tous guéris; cinq cas dans les Territoires-du-Nord-Ouest, tous guéris; aucun cas au Nunavut.

À ces bilans provinciaux et territoriaux s’ajoutent les 13 cas, tous guéris, chez les passagers rapatriés du navire de croisière Grand Princess le 10 mars.

