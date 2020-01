Un travailleur humanitaire canadien fait appel d'un condamnation au Népal

Un éminent travailleur humanitaire canadien reconnu coupable d’agression sexuelle sur deux enfants au Népal veut faire valoir à l’occasion de son appel qu’il a été victime d’un complot policier et que son procès a été inéquitable.

Dans des documents remis au tribunal, Peter Dalglish énumère une liste des problèmes qu’il a relevés dans l’enquête et le processus judiciaires ayant conduit à une condamnation injustifiée et à une peine d’emprisonnement de neuf ans.

L’appel doit être débattu le 7 janvier.

«Un complot a été monté sur le dos des jeunes qui ont été incités à mentir et à nuire d’un homme innocent qui a passé sa vie à aider ceux qui en avaient besoin, en particulier les enfants et les jeunes, plaident les avocats de Dalglish dans leur mémoire. Ce faisant, ils ont discrédité la primauté du droit et le système judiciaire népalais.»

Originaire de London, en Ontario, Dalglish, âgé de 62 ans, a été reconnu coupable en juin et condamné plus tard à une peine d’emprisonnement de neuf ans. Le récipiendaire de l’Ordre du Canada a nié avoir commis tout acte répréhensible et a engagé une nouvelle équipe d’avocats pour contester le verdict et sa condamnation.